熊本地震　サントリー九州熊本工場の被害状況を確認　2次災害のリスクも鑑み慎重対応

サントリービバレッジ＆フードは8月3日、この日に令和8年熊本地震により操業を停止しているサントリー九州熊本工場（熊本県上益城郡嘉島町）の建屋内に入り被害状況を確認することを明らかにした。

「2次災害のリスクも鑑み慎重に対応している」「1週間程度でおおよその状況がわかるとみている」と同社はコメントする。