イチビキ・真誠 地元・名古屋で夏イベントに出展 レアメニュー・商品を販売

名古屋・栄の久屋大通で7月25日・26日、地元ラジオ局主催のイベントが開催され、地場メーカーのイチビキや真誠もブース出展した。

今回は通常スーパーなどで販売している商品そのものではなく、市販品をアレンジしたメニューやネット限定商品などレアアイテムを取り揃え、来場者にアピール。ラジオ番組とコラボした景品なども用意し、イベントの盛り上げに一役買った。

イチビキは、こうしたイベントでは初となる「あま酒スムージー」で参戦。同社の「あま酒」（330g）を使ったスムージー3種（みかんレモン・いちご・ブルーベリー、各税込500円）を販売した。

また、販売を行った「あま酒スムージー」や、「あま酒レモンスカッシュ」のレシピを店頭に掲示。自宅でも手軽に作れるように工夫し、“飲む点滴”ともいわれるあま酒での夏バテ回避・栄養補給を訴えた。

真誠は、同社が運営するごまのテーマパーク「胡麻の郷」の土産コーナーで販売している「梅味ごま」「しょうゆ味ごま」「あおさ味ごま」や、オンラインショップ限定品の「黒ごま酢」を出品。

サンプリングも実施し、「クラッシュアーモンドすりごま」や「とろけるきなこ」「ピリ辛ふりてば」を数量限定で無料配布した。