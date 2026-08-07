髙瀬物産 全日本氷彫創美会夏 全国展に協賛

髙瀬物産は、8月7日に東京・八王子まつり（八王子駅前商店街西放射線ユーロード）で開かれる「第43回 全日本氷彫創美会 夏季全国展」（全日本氷彫創美会主催）に協賛する。約30人の料理人が参加し、135㎏の氷を削り、氷彫刻を作り上げる。
同社は外食応援企業として、料理や宴席を華やかに演出する氷彫刻文化と料理人の技術向上を支援する。
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髙瀬物産は、8月7日に東京・八王子まつり（八王子駅前商店街西放射線ユーロード）で開かれる「第43回 全日本氷彫創美会 夏季全国展」（全日本氷彫創美会主催）に協賛する。約30人の料理人が参加し、135㎏の氷を削り、氷彫刻を作り上げる。
同社は外食応援企業として、料理や宴席を華やかに演出する氷彫刻文化と料理人の技術向上を支援する。