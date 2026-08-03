「ノンアル自販機」が登場 多彩なフレーバーを気軽に サントリー、高輪ゲートウェイで試験展開

ノンアルコール飲料専用の自販機が登場した。

「ノンアルをSMARTからFUNな飲み物に」をコア戦略に掲げるサントリーでは、より一層の浸透を図るべく「自動販売機」に着目。JR高輪ゲートウェイ駅直結「高輪ゲートウェイシティ」（東京都港区）の各所で、計9台の専用自販機を7月31～8月16日にかけて試験展開する。

「清涼飲料水は自販機で気軽に買える環境が整っている一方、ノンアルも流通での取り扱いは増えているとはいえ、棚に並べられる商品は限られている。専用自販機で多種多様なラインアップの広さをお客様に知っていただきたい」（サントリー未来創造本部ノンアル部長 福本匡志氏）。

同社ではこれまでにも、ビールテイスト「オールフリー」自販機の企業オフィス内でのテスト展開や、自販機を活用した無料試飲イベントなどを実施してきた。公共空間では今回が初の試み。

取り扱うのは9アイテム。「オールフリー」のほか、「のんある酒場」ブランドなどでもレモンサワーやワイン、ハイボールといった各種フレーバーをそろえる強みを生かして、ノンアル飲料をより自然な選択肢として普及させる狙い。

アルコール分0.00％とはいえ、20歳以上の飲用を想定して開発されているノンアル飲料。専用自販機の周辺には巡回員を配置し、20歳未満とみられる購入客には声をかけるなどして年齢制限を徹底。メーカーとしての責任を果たす考えだ。

時間帯や曜日によって客層が変化する高輪ゲートウェイ駅周辺。平日、オフィスからの帰りにベンチで一杯飲みながらひと時を過ごす人たちのほか、夏休みを利用して遊びに来る家族連れもターゲット。噴水広場で遊ぶ子どもを見守る家族が、ノンアル片手に自分の時間を楽しむといったシーンも想定しているという。

試験展開を通じて売れ行きや利用実態を見定めたうえで、今後の展開を検討する計画だ。