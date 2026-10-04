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「価格競争には必ず終わりがあるが、価値を創る競争には終わりがない」　新価値創造に挑むフルタ製菓　「成長と継続」が使命

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古田盛彦社長
古田盛彦社長

　フルタ製菓は秋冬、「生クリームチョコ」ブランドから「生クリームチョコクッキー」を新発売するなど新価値創造に挑む。

　第60回フルタ会総会・フルタ製菓創業74周年式典であいさつした古田盛彦社長は、厳しい環境に直面したという直近の2年間を振り返り「この2年間、われわれは価格だけで勝負することを選ばなかった。価格競争には必ず終わりがあるが、価値を創る競争には終わりがない」と新価値創造に意欲をのぞかせる。

　新価値創造の目玉の一つとなる「生クリームチョコクッキー」は、「生クリームチョコ」のまろやかなミルク感とコクをそのままにソフトクッキーを組み合わせたもの。いちご味の「生クリームチョコクッキー いちご」も取り揃える。

　美原工場（大阪府堺市）にチョコレート菓子の製造ラインを整備して10月に満を持して投入し、競争が激化するチョコレートクッキー市場に本格参入する。

　そのほか、周年の節目を迎える「セコイヤチョコレート」（50周年）、「アイデアルチョコ」（60周年）、「どでかばーチョコ」（40周年）、「柿の種チョコ」（15周年）でも新価値提案を予定している。

総会・式典後の懇親会でセコイヤブラザーズ
総会・式典後の懇親会でセコイヤブラザーズ

　企業の使命は「成長と継続」であることも改めて強調。

　「先行きの予測が難しい不確実性の時代、企業に求められるのは、変わらない強さではなく、変化を受け入れる柔軟さだと考える。今後もフルタ製菓は変化を恐れず、しかし創業の思いは決して変えず、変化を味方につける経営を続けていく。『チョコエッグ』に代表される、お菓子に驚きや夢、楽しさを加えるのが創業以来変わらないフルタ製菓の強み。選ばれる会社を目指していく」と力を込める。

　事業ポートフォリオとして引き続き、ファミリーチョコレート・ポケット菓子・「チョコエッグ」・焼き菓子の4本柱に業務用チョコレート事業とグループ会社の杉本屋製菓の事業を加えた4本柱＋2事業部に注力していく。

　杉本屋製菓にはチューブ羊羹の包装機を新たに導入。スティックタイプの一口サイズ羊羹「塩ようかん」を販路限定発売し、秋口をめどに販路を拡大する。

　前3月期の売上高は240億円、前々期比から堅調に推移。杉本屋製菓を含めたグループ計では269億円、13年連続の売上拡大を達成した。

　今期計画は、フルタ製菓が売上高272億円、杉本屋製菓が売上高33億円を計画。グループ計では305億円を目指す。

懇親会で大阪なにわ連の阿波踊りに興じ参加者を巻き込んで会場を練り歩く古田盛彦社長
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