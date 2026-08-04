熟成チーズの味わい再現「本熟」シリーズ 不二製油、業務用・加工用の提案強化　

不二製油が開発した業務用・加工用向けのチーズ様素材「本熟」シリーズが注目を集めている。

外食や中食、ベーカリー市場でチーズを使用したメニューは人気だが、パルメザンやチェダー、ブルーチーズに代表される熟成チーズは、その多くをヨーロッパからの輸入に頼っており、世界的な乳製品価格の高騰や円安によるコスト高に加え、加工用途では風味や品質の安定性やハンドリングの難しさが課題となっていた。

こうしたなか、不二製油では「熟成チーズのおいしさを、より使いやすく、もっと気軽に味わってほしい」という思いのもと、10年以上にわたる研究開発で熟成チーズの味わいを再現する「本熟」製法を確立。乳酸菌の活性を最大限に引き出す独自の発酵技術によって、香りと味のバランスを調整しながら増強することで、通常は2年かかる熟成チーズの濃厚な風味を、香料や風味材を使うことなく、わずか5日で再現することに成功した。

「本熟」製法を活用した「本熟フロマージュ」シリーズは、発酵の力を最大限に引き出す新製法により、熟成チーズの濃厚で本格的な味わいを再現したチーズ様素材。2025年に発売した「本熟フロマージュP（パルメザンタイプ）」は、パルメザンチーズの濃厚なコクと風味を再現した味わいが特長で、ピザではシュレッドチーズと合わせて全体のチーズ感を底上げしたり、カルボナーラやチーズケーキなど幅広い用途で採用が広がっている。

今春には第2弾として、「本熟フロマージュC（チェダータイプ）」を発売。濃厚チェダーの味わいを再現したチーズ様素材で、チーズバーガーや惣菜パンのほか、外食シーンではポテトやハンバーグのソースなど、トレンドとなっている背徳感のあるメニューにも活用できそうだ。

「本熟」シリーズは、おいしさ・風味だけでなく、伸展性や加熱冷却後の滑らかな食感の維持、形状などの機能性と安定した物性も特長で、食品メーカー向けの提案も強化。製菓製パンや外食・中食など調理現場のオペレーション改善や、乳原料の価格高騰や供給安定化に応える素材としても期待されている。