精肉売場向け「超熟成発酵キムチチゲ用スープ」 濃厚感アップ、後引く辛さに モランボン

モランボンは、精肉売場向け商品の「キムチチゲ用スープ」シリーズの展開を強化する。7月15日から「熟成濃厚キムチチゲ用スープ」「同マイルド」をリニューアル発売し、8月10日から「超熟成発酵キムチチゲ用スープ」を新発売する。

「熟成濃厚キムチチゲ用スープ」は、韓国キムチペースト、熟成コチュジャン、みそを増量し、熟成、濃厚感をアップ。青唐辛子を増量して後引く辛さに調整した。

「同マイルド」は、にんにく、熟成コチュジャンを増量し、味の満足度をアップ。野菜発酵エキスを新たに配合し、酸味とキムチを熟成させたようなうまみをプラスした。

2品ともにコンセプトである「熟成濃厚」ならではの韓国キムチペーストや熟成コチュジャンの配合を見直して、それぞれの特徴を一層磨き上げるリニューアルを実施した。こだわりの熟成・発酵原料のうまみや深みを感じられる濃厚な味づくりを目指した。750g、税抜き参考小売価格380円。

「超熟成発酵キムチチゲ用スープ」は、発酵原料のキムチらしい酸味と辛みで、本場韓国で食べるような本格感のある味わいを楽しめる。原材料のうち韓国キムチのうまみを凝縮した韓国キムチペーストを最も多く使用。熟成コチュジャンのほか、発酵唐辛子、野菜発酵エキスを使用し、発酵感やキムチらしい酸味を表現した。700g、同380円。