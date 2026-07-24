米飯関連品特集

米価格下落で復調へ コスパやタイパを武器に　販促・露出機会増加

・炊き込みごはんの素　主力品を中心に復調　2合用ラインアップ充実
・どんぶりの素　米価下落で今後に期待　どんぶりの手軽さ訴求継続
・チャーハンの素　節約志向は追い風　コスパの良さで再活性化
・ちらし寿司の素　ひな祭り中心に安定　付加価値ニーズも顕在化
・ぞうすいの素　朝食需要に活路　新たな喫食シーンを提案

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・丸美屋食品工業　釜めしの素復調　2合用ラインアップ拡充
・江崎グリコ「DONBURI亭」順調　こだわりシリーズは食べ応え魅力
・ヤマモリ「旨みだし」シリーズ堅調　2合用など新シリーズ投入
・永谷園　海鮮チゲ味新発売　チャーハンの素活性化へ
・エスビー食品　ご当店で需要獲得　「町中華」どんぶり拡大
・イチビキ “もち麦入り”おこわ新発売　釜めしの素は駅弁屋コラボなど拡販
・ヒガシマル醤油「ちょっとどんぶり」回復基調　「天津飯」刷新でシリーズ活性化へ
・井村屋「お赤飯の素」が25周年で刷新　白米でも、もちもちに
・桃屋　具材感で独自価値「五目寿司のたね」伸長
・宝食品　特定産地の原料使用で差別化　炊込ご飯の素18品に拡充

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塩元売協同組合(塩元売協組)

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