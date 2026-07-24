米価格下落で復調へ コスパやタイパを武器に 販促・露出機会増加

・炊き込みごはんの素 主力品を中心に復調 2合用ラインアップ充実

・どんぶりの素 米価下落で今後に期待 どんぶりの手軽さ訴求継続

・チャーハンの素 節約志向は追い風 コスパの良さで再活性化

・ちらし寿司の素 ひな祭り中心に安定 付加価値ニーズも顕在化

・ぞうすいの素 朝食需要に活路 新たな喫食シーンを提案

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・丸美屋食品工業 釜めしの素復調 2合用ラインアップ拡充

・江崎グリコ「DONBURI亭」順調 こだわりシリーズは食べ応え魅力

・ヤマモリ「旨みだし」シリーズ堅調 2合用など新シリーズ投入

・永谷園 海鮮チゲ味新発売 チャーハンの素活性化へ

・エスビー食品 ご当店で需要獲得 「町中華」どんぶり拡大

・イチビキ “もち麦入り”おこわ新発売 釜めしの素は駅弁屋コラボなど拡販

・ヒガシマル醤油「ちょっとどんぶり」回復基調 「天津飯」刷新でシリーズ活性化へ

・井村屋「お赤飯の素」が25周年で刷新 白米でも、もちもちに

・桃屋 具材感で独自価値「五目寿司のたね」伸長

・宝食品 特定産地の原料使用で差別化 炊込ご飯の素18品に拡充

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塩元売協同組合(塩元売協組)

