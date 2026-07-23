日清オイリオグループ BOSCO「味わうアート展」 東京・原宿で26日まで開催中

日清オイリオグループは、オリーブオイルブランド「BOSCO」の魅力を五感で味わう体験型イベント「BOSCO OLIVE OIL味わうアート展～食卓彩る、早摘みのグリーン～」を26日まで東京・原宿の「café STUDIO」にて開催している。

22日のオープニングイベントには、タレントの若槻千夏さんがゲストで登場。自宅でも「BOSCO」を愛用しているという若槻さんは「グリーンオリーブのフルーティーな香りとコクを感じられるところが大好き」と語り、デザイン絵皿にサラダを盛り付け、「BOSCO」をかけて仕上げる“味わうアート”を楽しんだ。

1996年に発売した「BOSCO」は今年30周年を迎えた。地中海の太陽をたっぷり浴びて育った新鮮なオリーブの実をそのまま搾った一番搾りのオリーブオイルで、早摘みグリーンオリーブの青々しく爽やかで芳醇な味わいが特長。その豊かな風味とおいしさは、パスタやサラダなどのイタリアンはもちろん、魚介料理や肉料理、和食まで幅広いシーンを演出し、日本のオリーブオイル市場を牽引してきた。

日清オイリオグループの南村一生ホームユース事業戦略部長は、「私どもが大事にしてきた「BOSCO」のこだわり、世界観を多くの人に伝えていきたい」と体験型の味わうアート展の狙いを説明した。

BOSCOグリーンで彩られた店内では、オリジナルのデザイン絵皿にサラダやバゲット、アイスクリームなど好みの食材を盛り付け、BOSCOをかけて仕上げる「味わうアート」を体験できるほか、SNS映えするBOSCOのフォトスペースも設置。26日までの期間限定で、BOSCOの魅力を体験できるスポットとして話題を集めそうだ。

なお、店内スペースの関係で、席は空き次第順次案内。1日に提供できる食材・キャンペーン景品・お土産には限りがある。営業時間は11:00～19:00(最終入場は18:40)。