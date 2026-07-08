油脂素材特集

・J-オイルミルズ　調理現場の課題を解決　長く使えてサステナブル「長徳」シリーズ
・不二製油「カカオクオリー ベーシック58」 高品質で使いやすいプレミアムな業務用チョコレート
・日清オイリオグループ「日清MCTオイルHC」　新規ユーザー獲得へコミュニケショーン強化
・昭和産業グループ　こめ油由来のバイオ燃料　山形空港で実証実験開始

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塩元売協同組合（塩元売協組）

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