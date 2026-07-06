食の価値循環プラットフォーマー ～より地域へ、さらに世界へ～

・未来事業と基盤事業 グループ総合力を披露

・首都圏・関信越エリア展示会 地域と未来の懸け橋へ 新たな価値と販路を共創

・トレンドを意識した企画提案 「変わる季節」「エネたん」「酒類」

・低温フレッシュデリカ展示会 生産者・産地との連携強化 青果PC、加工・流通、デリカ ワンチームで価値創造に挑戦

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塩元売協同組合（塩元売協組）

