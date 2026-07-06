国分グループ展示会

食の価値循環プラットフォーマー　～より地域へ、さらに世界へ～

・未来事業と基盤事業　グループ総合力を披露
・首都圏・関信越エリア展示会　地域と未来の懸け橋へ　新たな価値と販路を共創
・トレンドを意識した企画提案　「変わる季節」「エネたん」「酒類」
・低温フレッシュデリカ展示会　生産者・産地との連携強化　青果PC、加工・流通、デリカ　ワンチームで価値創造に挑戦

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塩元売協同組合（塩元売協組）

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