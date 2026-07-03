熊本の魅力を発信 ファミマがタイアップ企画 地元名産を使用のメニュー各種

ファミリーマートは、熊本県と熊本デスティネーションキャンペーン実行委員会事務局が開催する「熊本デスティネーションキャンペーン」（以下、熊本DCとする）とのタイアップ企画として6月30日～7月20日、対象商品の「大きなおむすび高菜めし（もち麦入り）」「俵おむすびセット」「むにほっぺ（ゆうべにいちごのクリーム）」の3商品を九州地方（沖縄県除く）および山口県の一部店舗のファミリーマート約1500店で発売している。

同じく熊本エリアにおける関連商品として「熊本ラーメン黒亭 旨辛豚そぼろ入りとんこつ」「熊本県産すいかグミ」「デコポンドーナツ棒」「サラダちくわ」を同期間中に併せて発売している。

今回の熊本DCは、「冒険と仲間づくり」をテーマに、熊本の魅力を発信し体験してもらうことで、リピーターになってもらうことを目指している。

今回のタイアップ企画の実施に先立ち、6月25日に熊本市で開催された「熊本デスティネーションキャンペーン コラボ・タイアップ商品お披露目会」では、特別ゲストとして熊本県営業部長兼しあわせ部長の「くまモン」、熊本県出身のHKT48メンバーの田中伊桜莉さんや森﨑冴彩さんが登壇。今回のタイアップ商品を試食し、その出来栄えに太鼓判を押した。

さらに、6月30日～7月13日には九州地方限定のオリジナル動画を放映。昨年から継続して取り組んでいる「ファミリーマート×HKT48 地域密着・九州応援プロジェクト」としてHKT48の熊本県出身メンバーが担当し、イチオシ商品やおトクなキャンペーン情報を特別仕様のアナウンスで紹介する。

そのほか、6月30日～9月30日には「くまモン ランダムステッカー＆ブロマイド第1弾」として、全国のファミリーマート店舗に設置のマルチコピー機サービス「ファミマプリント」で熊本DC開催を記念した熊本県内の観光スポットなどのブロマイドを発売。

「地域に寄り添いお客様一人ひとりと家族のようにつながりながら、引き続き地域を活性化する取り組みに力を入れていく」（ファミリーマート広報部）としている。