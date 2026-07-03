日本通信販売協会 規制強化のスパイラルを断つ 新会長に若菜さおり氏

日本通信販売協会（JADMA）は、このほど開催した定時総会後の理事会で第16代会長に、株式会社ライトアップショッピングクラブの社長を務める若菜さおり（わかな さおり）氏が就任した。若菜氏は2017年に理事および倫理委員会委員長に就任し、長年、入会審査にも携わってきた。

会長就任にあたっての記者会見で、「JADMAは特定商取引法の第30条に位置付けられた通信販売事業者の団体で、主に消費者の利益保護と業界の健全な発展のために活動している」と改めて確認。正会員375社、賛助会員215社で構成。「業界の抱える課題への対応と、前会長の思い『楽しく便利な通販』を引き継ぎつつ、新体制では規制強化のスパイラルを『民間の自律』で断ち切る取り組みに注力する」方針を示した。

若菜氏は1966年8月6日生まれ（59歳）。89年ライトアップショッピングクラブ（旧CBS・ソニーファミリークラブ）入社、2011年カンパニーオフィサーマーケティンググループ副本部長、12年カンパニーオフィサー商品開発グループ本部長、14年執行役員常務、17年執行役員副社長、17年取締役執行役員副社長、18年代表取締役執行役員社長（現任）。