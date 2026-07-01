夏の平日に午後休を キリン「スプリングバレー」 大人の“自分時間”充実へ新プロモーション

キリンビールのクラフトビールブランド「スプリングバレー」から、夏限定商品「フルーティセゾン」が7月1日に登場。これに合わせ、現代の大人たちへ充実した自分時間を提供するプロモーション「午後休パスポート」がスタートする。

「フルーティセゾン」で採用したベルギー発祥のビアスタイル「セゾン」は、かつて農家が夏の農作業の合間に喉を潤すために飲んでいたとされるビールがルーツ。

今回はこれを現代のライフスタイルに重ね合わせ、平日の「午後休」取得でリラックスタイムを楽しむことを提案する。

「日本人は自分のための休みが少なく、その時間をとるには午後休が利用しやすいことが当社の調べで分かった。大切な人と過ごす時間に、自身の体を整えるひとときを重ねることが、休日の充実度をさらに高めるのではないか」（6月26日の発表会で久保育子ブランドマネージャー＝下写真㊨から2人目）。

現代の大人たちへ充実した自分時間を提供する「午後休パスポート」を、7月1日から数量限定で展開する。

東京・代官山のブランド直営店「スプリングバレーブルワリー東京」のほか、協力する「クリスピー・クリーム・ドーナツ」都内2店舗、東京プリンスホテル、「代官山 蔦屋書店」で配布。これら店舗のほか、映画館、リラクゼーション、カラオケなど、午後休に行きたくなる場所の一部商品・サービスが1000円引きになるカタログ型のクーポンとして使える。