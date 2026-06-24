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〈こだわりのヒミツ〉宝酒造 タカラ無炭酸チューハイ「するり」 要望に応え登場

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〈こだわりのヒミツ〉宝酒造 タカラ無炭酸チューハイ「するり」 要望に応え登場

　焼酎のお茶割りブームが続くなか、若者や女性の間で高まる「お茶割り以外の無炭酸チューハイを」との声に応えた。シャインマスカットと白桃の2品。新たな選択肢で飲用シーン多様化を図る。

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