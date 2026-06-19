原料用アルコールを値上げ メルシャン

メルシャンは、原料用アルコールを値上げする。

主原料である粗留アルコールの輸入価格は今後も上昇が予測されていることに加え、円安の長期化や燃料・物流費・包材費などの上昇から、やむなく価格改定を決めた。

酒類用・工業用の原料用アルコール全製品について、8月3日出荷分から価格を約9％引き上げる。