東京・南青山にニッカウヰスキーのフラッグシップバー 7月オープン、多様な楽しみ方を発信へ

ニッカウヰスキーはフラッグシップバー「THE NIKKA WHISKY TOKYO（ザ ニッカウヰスキー トウキョウ）」を創業記念日である7月2日から東京・南青山エリアにオープンする。これに先がけてメディア向けの内覧会が6月12日に行われた。

同社が掲げるコミュニケーション・コンセプト“生きるを愉しむウイスキー”を体感できるバー。一昨年に期間限定で出店した際には期間中1万人を見込んでいたところ、約15000人が来場。20～30代の男女を中心に、ウイスキーやカクテルを楽しんだ。



常設店として新たにオープンする「THE NIKKA WHISKY TOKYO」では、ウイスキーやカクテルの提供、イベント開催などを通じて、文化や魅力を広める発信拠点としての取り組みにも注力する。

来店客の多様なニーズに応えるためノンアルコールやローアルコールの選択肢を拡充し、ドリンクメニューのラインアップを充実させた。内装には使用済みのウイスキー熟成樽を使い、グッズも販売。ドリンクを味わうだけではない多様な楽しみ方を提案する。

「単にお酒を飲む場にとどまらず、イベントやセミナー、ローアルコールなどを通してスピリッツの多様な魅力に触れることができる、まさに“生きるを愉しむ”場。さまざまな社会課題が顕在化するなか、人と人との関係構築の一助となることで貢献したい」（小野直人社長）。

THE NIKKA WHISKY TOKYO

住所：東京都港区南青山5-6-6 1F

客席数：約30席（スタンディング席含む）

オープン日：7月2日