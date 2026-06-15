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テーブルマーク 家庭用・業務用冷凍食品を9月値上げ うどん・お好み焼など主力品

冷凍食品
対象商品の一部
対象商品の一部

　テーブルマークは、9月1日納品分より家庭用冷凍食品・業務用冷凍食品（一部除く）の出荷価格を約3～20％引き上げる。
対象は家庭用が「カトキチさぬきうどん」「ごっつ旨いお好み焼」など、業務用が「麺始め 讃岐うどん」などで、全体の7～8割程度にあたる。冷凍米飯類やその他商品は対象外。

　同社は「昨今の原材料費、燃料費、人件費等のコスト上昇に対し、事業の効率化やコスト削減に取り組んできたが、自助努力だけでは吸収しきれなくなった」としている。

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