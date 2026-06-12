日本紅茶協会 6月10日は「アイスティーの日」 今夏「第3次紅茶ブーム」勢い加速

日本紅茶協会は10日、東京・渋谷区神宮前の外苑前アイランドスタジオで、昨年制定された6月10日の「アイスティーの日」を、より多くの人に知ってもらおうとメディア説明会を開催。記念日制定の背景や、アイスティー市場の現状、実演や試飲交えたアイスティーの楽しみ方などを紹介した。

「アイスティーの日」は、紅茶の普及と消費機会の創出を目的に、アメリカの「アイスティーの日」(National Iced Tea Day)にならって昨年制定された。今や日本の紅茶市場は、「ヌン活」の浸透や、若年層による台湾系・シアトル系カフェによる紅茶メニューの定着、コンビニ各社によるカウンターティーの強化、和紅茶の広がりなどを背景に、「第3次紅茶ブーム」とも言われており、紅茶人気が高まる中、暑い夏に向けて改めて「アイスティー」の魅力を知ってもらおうと企画された。

開催に先立ち日本紅茶協会の藤井洋会長は、「6月は冷たい飲み物に関心が高まる。アイスティーは単なる冷たくした紅茶ではなく、抽出方法やアレンジ、食との組み合わせなど多彩な楽しみ方がある。この魅力をより多くの人に知ってもらい、日本の夏を彩る風物詩として更に親しまれることを期待している」と挨拶した。

続いて竹田一也宣伝委員長は、紅茶市場の環境について、「ヌン活や、若年層によるカフェメニューの定着などを背景に、第3次紅茶ブームともいえる動きが広がりつつある。昨年、6月10日をアイスティーの日として制定したが、これを起爆剤として更に市場拡大を期待したい」と語った。

竹田氏によれば、「2019年頃から現在まで続いている第3次紅茶ブームは、タピオカブームを起点に、紅茶専門店やカフェでのインスタ映えするメニューなど、今までになかった切り口が増えおり、カジュアルなシーンで若者を中心に広がっている」と解説。「紅茶はコーヒーに比べて若年層の支持を集めている。ホテルから始まったヌン活は、自宅でもその動きも出ている。コンビニではカウンターティーが展開され、和紅茶もじわじわ拡がり、今では47都道府県で和紅茶が作られている。アイスティーバック商品も増加。ウイズフードドリンクとしての相性の良さが指摘されており、紅茶には口の中の油分を洗い流し、口の中をすっきりさせる効果がある」など説明した。

日本紅茶協会認定のティーインストラクターである一ノ瀬友香氏は、ティーバッグを使い、イギリスのゴールデンルールに基づいたおいしいアイスティーのいれ方について説明。アイスストレートティー、アレンジティーのアーノルド・パーマー、アイスマンゴーティーを実演。秋庭浩平専務理事は、スライドを使って協会の年間活動や大使館の協力による国際交流や子ども食堂、大学紅茶サークルの支援活動、おしい紅茶の店、認定制度などを紹介した。

なお、アマンド六本木店では7～8月にリングシューと相性の良いアマンドオリジナルの「アーノルド・パーマー」を提供。タリーズコーヒージャパンが運営するタリーズコーヒー&TEAではアールグレイを使用した「水出しアイスティー」などを発売している。