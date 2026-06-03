ローソン 創業51周年に51％増量「超ハッピーすぎ！チャレンジ」 新企画加え集客強化

ローソンは6月2日から4週間、「超ハッピーすぎ！チャレンジ」を全国店舗で展開する。価格据え置きで内容量を増やす「盛りすぎチャレンジ」を進化させ、創業51周年に合わせ51％増量に拡大。商品同士を組み合わせる新施策も導入し、来店喚起につなげる。

5月25日の発表会で竹増貞信社長は「ローソンに行けばワクワク・ドキドキするものがある。その楽しさを街全体に広げみんなで一緒にハッピーになりたい」と述べ、スローガンに「一緒にハピろー！」を掲げた。

「盛りすぎチャレンジ」は2023年2月開始。価格据え置きで重量・具材を約47％増量する企画で、これまで7回実施してきた。友永伸宏理事執行役員商品本部統括部長は「実施期間中は来店客数が約5％増加するなど、当社50年の歴史の中でも比較対象がないような大型企画」と説明した。

今回は増量幅を51％へ拡大し、「合わせすぎチャレンジ」も導入。「欧風カレーパン」と「はみでるバーガーメンチカツ」を組み合わせた商品など計6品を投入するほか、6月3日の「ローソンの日」に合わせソース焼そばを63％増量。飲料や雑貨も含め計50品を展開する。

囲み取材で竹増社長は物価高下での増量施策について「利益率は低くなるが、お客様と一緒に盛り上がっていきたい。数字から逆算せず、お客様が喜びワクワクできることを軸に企画している」と語った。中東情勢については、包装資材などへの影響を注視しているとし、「現時点で店頭商品への影響はないが、先行きは不透明。お客様への影響が少ない段ボール印刷の簡素化や資材見直しなど、リスク管理を進める」と述べた。

発表会には新CMキャラクターとして川栄李奈さん、梅沢富美男さんに加え、佐野勇斗さん、ヒコロヒーさん、上坂樹里さんが登壇した。