中田食品が価格改定 梅製品を10月から 3年連続不作踏まえ

中田食品は、10月1日から梅製品の価格改定および内容量変更を実施する。

近年の紀州産梅原料の価格高騰に加え、各種コストの上昇が続き、自助努力のみで吸収することが困難となった。また、地球温暖化に伴う天候不順により、紀州産梅原料は3年連続の不作となるなど、原料の安定確保も厳しい状況にある。このため、安全・安心で品質の高い製品の安定供給を目的に、価格改定と内容量変更を実施する。

なお、改定幅および対象商品の詳細は公表しておらず、営業担当者を通じて取引先へ案内する。