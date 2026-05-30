米菓、原料米高騰の爪痕深く　コメ下落傾向も高値掴み抱え「予想しがたい事態が発生する」　全国米菓工業組合・星野理事長が懸念

コメ下落傾向も米菓業界にはこれまでの原料米高騰の爪痕が残る。

5月20日、全国米菓工業組合第65回通常総代会で現職に再任された星野一郎理事長(越後製菓会長)は、国産米を使用する多くの米菓メーカーが高値掴みの原料米を在庫に抱えていることに触れた上で「今後いかんとも予想しがたい事態が発生すると思っている」と懸念する。

懸念材料の一端に、今後の原料米価格の動向とそれに伴う商品価格や販促施策などの対応、生産者の就農意欲の減退を挙げる。

「何が起こるかわからないが、皆さんのお力で組合を盛り立てていきながら邁進していきたい」と呼びかける。

全国米菓工業組合によると、昨年は特定米穀が大幅に減少したことに加えて、主食用コメ供給不足による価格高騰が米菓原料にも影響を与えた。

国産もち米は主食用うるち米への作付け転換による減産も生じた。

その上、エネルギー費・資材費・物流費・人件費などのコスト増も重なったことから、各メーカーとも価格改定や規格変更、もち米商品からうるち米商品への販売構成の変化、もち米商品の終売を余儀なくされた。

これらの影響により、米菓の2025年生産数量は前年比0.6％減の約22万トンとなった。

このうち、もち米を使用するあられは1.2％減の8万9000トン、うるち米を使用するせんべいは0.2％減の13万1000トンとそれぞれ減少した。

一方、米菓の2025生産金額は、各社の価格改定効果により1.3％増の3147億円を記録。内訳はあられが0.8％増の1450億円、せんべいが1.7％増の1698億円となった。