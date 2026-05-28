「ハッピーターン」史上最高量のオリジナルパウダー使用したプレミアム品など多彩に品揃え　聖地「超ハッピーターン」が誕生　

亀田製菓は5月22日、東京おかしランド（東京都千代田区）に「ハッピーターン」ブランドに特化したショップ「超ハッピーターン」をオープンした。

同立地でこれまで展開していた「カメダセイカ」は閉店し、「超ハッピーターン」へと生まれ変わった。

「超ハッピーターン」では、「ハッピーターン」史上最高量のオリジナルパウダーを使用した「超ハッピーターン パウダーリッチ」や「超ハッピーターン お米でつくったもちもちどーなつ」など多彩な限定品を品揃えしてブランドの発信を強めていく。

「パッピーターン」発売50周年を記念した動きとなる。

オープン初日、「ハッピーターン」の公式キャラクター「ターン王子」のモニュメントの除幕式に臨んだ尾関太一郎国内米菓マーケティング部部長は「半世紀、お客様に愛されたブランドであることを記念してオープンさせていただいた。東京駅にお越し下さった一人でも多くのお客様にハッピーを感じていただきたい」と呼びかける。

ともに除幕式に臨んだ歴舎（れきしゃ）直輝マーケティング戦略部米菓スナック第2グループマネージャーは「ここでしか体験できないハッピー盛りだくさんのお店」と胸を張る。

「超ハッピーターン パウダーリッチ」では、宝探しのようにオリジナルパウダーに埋もれたハッピーターンを発掘する体験を提供しながら、オリジナルパウダーと国産米100％の「ハッピーターン」が楽しめるプレミアム商品。価格は127g（製品10個目安）で税込1620円。特製トングも発売している。

「超ハッピーターン」ではキッチンを併設し、出来立て商品としては「超ハッピーターン お米でつくったもちもちどーなつ」のほか「飲むハッピーターンシェイク」と「パウダーマニアソフトクリーム」が新発売された。

物販の新商品には「超ハッピーターン ちい辛」や「超ハッピーターン 夢のバターキャラメル味」などを品揃えしている。