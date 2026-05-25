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飲料系飲料「福島あかつき もも」 今...

「福島あかつき もも」 今年は2種類 JR東のエキナカに登場

飲料
新発売の2品
新発売の2品

　JR東日本クロスステーションは、福島県産のブランド桃「あかつき」を使用した果汁飲料を、今年も数量限定で発売する。

　昨年も販売したストレート果汁100％の「福島あかつき もも」（160g缶）に加え、新たに果汁70％の「福島あかつき もも 70％」（280㎖ペットボトル）も用意。「福島あかつき もも」の果汁の割合が異なる2品を同時期に発売するのは、同社では初の試み。

　開発者は「より多くの方に、より多彩な利用シーンやお好みの味わいで楽しんでいただきたいという想いから、2つの異なる個性を形にした」と述べる。

　「福島あかつき もも」は、ストレート果汁ならではの桃の風味が特長。

　「自分用にも贈答用にもぴったりで桃本来の甘みと贅沢感をダイレクトに感じることができる」と説明する。

　「福島あかつき もも 70％」は、「あかつき」の桃本来の甘みや酸味は維持しつつも、すっきりと飲みやすい味に仕立てた。持ち運びにも好適とし、「移動中やリフレッシュに最適な、夏にぴったりなすっきりとした味わい」という。

　「福島あかつき もも」は税込200円、20本入りのケース販売では1箱税込4720円。

　「アキュア公式オンラインストア」はケース販売のみとなり、6月2日12時から販売開始予定。JR東日本エリアの「NewDays」「NewDays KIOSK」では、8月上旬から発売予定。

　「福島あかつき もも 70％」は税込220円で、JR東日本エリアの「アキュア」の自販機で5月19日から、JR東日本エリアの「NewDays」「NewDays KIOSK」では5月26日から順次発売予定。

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