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「北海道コーン茶」新局面　夏帆さん起用してコミュニケーション　コーン茶の認知獲得から商品の独自価値訴求へ転換

飲料
「こだわりの北海道」篇
「こだわりの北海道」篇

　ポッカサッポロフード＆ビバレッジの「北海道コーン茶」は、コーン茶そのものの認知を広げる段階から、「北海道コーン茶」の独自価値を訴求する次のステージに突入した。

　2025年にはPB商品を含む競合品が多数発売されたことで、コーン茶の市場全体が拡大。コーン茶を知りトライアルする人が増えたことで、ユーザーの裾野が広がったという。

高井朋子マーケティング本部ブランドマネジメント部マネージャー
高井朋子マーケティング本部ブランドマネジメント部マネージャー

　高井朋子マーケティング本部ブランドマネジメント部マネージャーは「ジャスミン茶などのように、コーン茶が一つのフレーバーとして確立してきた。中でも当社の『北海道コーン茶』は、しっかりとした味わいや本格感、時間をかけて飲んでリラックスできる情緒的価値が支持されている」と力を込める。

　コミュニケーションは、新イメージキャラクターとして俳優の夏帆さんを起用し、新CM「こだわりの北海道」篇を4月18日にWEBで、4月27日に北海道エリアでTV放送を開始した。

「北海道コーン茶」
「北海道コーン茶」

　現在の主要な購買層である20～30代女性をメインターゲットとし、WEBCMなどターゲットの生活動線上で「北海道コーン茶」を訴求。東京・大阪では交通広告も予定し、広告で価値を知り、実際に店舗や自販機で購入するという流れを作っていく。

　「昨年は、甘香ばしいというコーン茶の特長をお伝えするコミュニケーションだった。今年はこだわりを求める層に、当社の『北海道コーン茶』ならではの良さを最大限伝えたい」という。

イメージキャラクターに夏帆さんを起用
イメージキャラクターに夏帆さんを起用

　清涼飲料の最盛期となる8月にもWEBCMを展開予定。

　「北海道と言えば『北海道コーン茶』と思っていただきたい」との考えの下、量販店等での北海道フェアでも販売を計画している。

　チャネルは引き続きスーパーマーケットとヘビーユーザー向けのECが主で、コンビニへの導入も機会を見てチャレンジを考えているという。

　業務用の展開も拡大予定で、「焼肉店を中心に、韓国料理店やお茶割りを提供している居酒屋で導入が広がっている。今後も色々な飲食店で飲めるようにしたい」と語る。

　同社は2012年から「やすらぎ気分のコーン茶」を発売。2021年3月に現在の「北海道コーン茶」に刷新して以降、拡大を続けている。

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