・海苔 輸出金額、50億円突破 韓・中との差別化進む

・かんぴょう 生産量は過去最低 輸入も低迷、苦境続く

・かんぴょう農家舞台に全編栃木弁の人情物語 東京・宇都宮で公演

・原料はトヨタ開発の新大豆 おいしさ長持ち 新世代の高野豆腐 食品ロス削減へ旭松

・北村商店 良質な原料を世界から日本へ ゴマ、ケシの加工に強み

・向井珍味堂 主力のきな粉・香辛料順調 外食・中食業態強化継続

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