乾物版

・海苔　輸出金額、50億円突破　韓・中との差別化進む
・かんぴょう　生産量は過去最低　輸入も低迷、苦境続く
・かんぴょう農家舞台に全編栃木弁の人情物語　東京・宇都宮で公演
・原料はトヨタ開発の新大豆　おいしさ長持ち　新世代の高野豆腐　食品ロス削減へ旭松
・北村商店　良質な原料を世界から日本へ　ゴマ、ケシの加工に強み
・向井珍味堂　主力のきな粉・香辛料順調　外食・中食業態強化継続

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