Mizkan ユズ産地振興で連携 徳島県などと5者協定

Mizkan（以下ミツカン）と徳島県、美馬市、全国農業協同組合連合会徳島県本部（JA全農とくしま）、徳島県農業協同組合（JA徳島県）は3月30日、「ゆずの産地振興に関する連携協定」を締結した。

5者は連携協定に基づき、ユズの生産から集荷、加工、販売に至るバリューチェーンを構築することで、地域農業の発展、地域経済の活性化を目指す。

3月30日には締結式が開かれ、ミツカンの槇亮次社長兼CEO、徳島県の後藤田正純知事、美馬市の加美一成市長、JA全農とくしま県本部の坂本正彦県本部長、JA徳島県の橋本浩組合長が連携協定を締結した。

連携内容は、ユズの安定生産と供給体制の構築、遊休農地の再生と優良農地の維持管理、ユズ生産を通じて雇用創出と人材育成、徳島県産農産物のブランド価値向上と魅力発信、未利用施設の活用と生産環境の整備、スマート農業など先端技術の導入による省力化など。そのほか、地域活性化と持続可能な農業振興に関する取り組みを進める。

ミツカンは、今回の取り組みを通じ、ユズ産地の持続的な発展を目指す。さらに食品メーカーとしての強みを生かし、製品開発や販路開拓などを通じて地域と連携した新たな価値創出に取り組む。