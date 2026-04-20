フジッコ公式キャラ 社員らの応募で誕生

フジッコは公式キャラクター「おまめやん」と「こんぶやん」を発表した。同社の主要3ブランド「ふじっ子」「おまめさん」「ふじっ子煮」が今年それぞれ60周年、50周年、55周年を迎えるのを記念したもので、従業員とその家族を対象に募集し誕生。

公式ホームページやSNSでの発信、イベントや店頭での販促を通し、豆や昆布の食べ方提案や顧客とのコミュニケーション創出などの役割を果たす。同社では「お客様により身近で親しみやすい企業として、食卓に笑顔と健康を届ける」としている。