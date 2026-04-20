・天塩 販促イベント多数実施 塩作り400年記念も

・日本橋浜町で多角的コラボ プロが教える塩むすび教室

・4月6日 塩むすびの日記念に塩むすびづくり 子ども支援団体と

・全国塩元売協会 山本博会長 旭日小綬章記念祝賀会 業界のリーダーシップ称える

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