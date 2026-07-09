くらしお 熱中症予防キャンペーン 暑さ指数の発信強化へ

塩と暮らしを結ぶ運動（くらしお）推進協議会（事務局＝塩事業センター）は7月3日から8月2日まで「くらしお熱中症予防キャンペーン2026」を開催している。

X（旧Twitter）のくらしお公式アカウントをフォローして該当の投稿をリポストした人の中から抽選で40人に、くらしお公式キャラクター「塩イルカ」のオリジナルTシャツをプレゼントする。

くらしおは公式Xアカウントで熱中症予防の一つの指標となる全国各地の暑さ指数（WBGT）を発信している。キャンペーンを通じてWBGTの情報をより広く届け、熱中症予防に役立つことを目指している。

塩業界と関係業界で構成される「くらしお推進協議会」は、「ひとりひとりにちょうどよく たのしくかしこく“塩を知り塩と暮らす”」をキャッチフレーズに、消費者に塩への理解を促す活動に取り組んできた。

熱中症予防に塩が不可欠であることから、夏場を中心に熱中症の予防・対策に関する情報発信に力を入れている。

熱中症予防声かけプロジェクトが主催する「ひと涼みアワード2026」では、熱中症対策啓発ポスターやウチワ、塩タブレットの配布といった取り組みが評価され、リアル啓発部門の最優秀賞を受賞した。