加工食品菓子「チップスター」発売50周...
カナエ モノマテリアルパッケージ

「チップスター」発売50周年　橋本環奈さん案内人として各年代振り返り感謝伝えるTVCM放映　50周年記念パッケージも発売

菓子
「チップスター」の新商品「瀬戸内レモン味」
「チップスター」の新商品「瀬戸内レモン味」

　ヤマザキビスケットは、日本初の成型ポテトチップス「チップスター」が1976年の発売から50周年を迎えたことを記念して各種プロモーションとキャンペーンを実施し、生活者に感謝を伝えるとともに需要を喚起していく。

　3月30日には、橋本環奈さんを継続起用した新TVCM「ありがとう チップスター50周年篇」を放映開始した。

橋本環奈さんを継続起用した新TVCM「ありがとう チップスター50周年篇」
橋本環奈さんを継続起用した新TVCM「ありがとう チップスター50周年篇」

　同CMは「うすしお味」の赤いパッケージから橋本環奈さんが元気よく飛び出し、案内人として、1970年代・1990年代・2020年代の各年代で親しまれてきた「チップスター」とその風景を振り返り多くの人に愛され支えられてきた感謝を伝える内容。

　4月に加えて7月にもTV集中スポットを実施する。

　店頭に向けては、50周年ロゴをつけたキャンペーンパッケージを4月から発売開始。
　「プレミアムチップスター海老」シリーズは橋本環奈さんの特別パッケージで50周年を彩る。

　チップスターを購入したレシート画像で WEB 応募すると、抽選でオリジナルリュックやオリジナル水筒が累計2000人に当たるキャンペーンも6月30日まで実施している。

　商品施策としては4月6日に「瀬戸内レモン味」を新発売した。

　同商品は、ヤマザキビスケット公式Xで4種類の味から食べたい味の投票を呼びかけたところ2万件を超える回答が寄せられ1位に選ばれたもの。
　瀬戸内産レモンの果汁パウダーを使用し「レモンの爽やかな風味と酸味が合わさった初夏にぴったりな味わいに仕上げた」（ヤマザキビスケット）という。

　「チップスター」の名称は「ポテトチップスで人気ナンバーワンのスターになるように」 という願いを込めて、開発段階から社内で呼ばれていた愛称が由来。
　「七夕」には星に願い事をすることから、7月7日を「チップスターの日」として記念日登録した（日本記念日協会認定）。

　今後「チップスターの日」を盛り上げ、「チップスター」が今後も長く愛され続けてほしいという願いを込めて、歴史あるところとのコラボやインフルエンサータイアップなど様々な企画を予定している。

関連記事

インタビュー特集

ごま・きな粉の真誠 冨田博之社長 新領域への挑戦果敢に 「おつまみ」で新たな売場開拓

乾麺・乾物
ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）の25年12月期連結売上高は104億6100万円となった。前年をやや割り込んだものの、価格改定や相場変動で一部原料ごまの価格が軟化したことなどから粗利が改善、営業増益とした。

生産現場が潤う農業を 安定供給と安定価格実現 アムハイドロ・パシフィック ポール・マイルズ社長

野菜
気候変動や耕作地の減少、後継者不足など農業が抱える課題は多い。農作物を扱う流通・小売業にとっても、天候に左右されやすい不安定な供給量とそれに合わせた価格の変動など、問題点はいくつも挙げられる。

“お米の新たな発酵食品” 代替肉CoMeat®需要創出に挑む 跡部季子取締役

PBF
プロテインクライシスが叫ばれる昨今、キノコなど糸状菌から作られる代替肉（マイコプロテイン）が注目を集めている。2021年設立のアグロルーデンス（佐賀清崇社長）は、お米と麹で作った新たな発酵食品CoMeat®を展開。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。