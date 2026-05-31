日本気象協会 biz tenki
加工食品菓子岩塚製菓 「味しらべ」接点...

岩塚製菓 「味しらべ」接点強化　メロン風味と毎年好評の「梅味」で

菓子
左から「味しらべ梅味」「くちどけ味しらべ メロン味」
左から「味しらべ梅味」「くちどけ味しらべ メロン味」

　岩塚製菓は、好調に推移している「味しらべ」の勢いを加速すべく期間限定商品を投入して生活者との接点強化を図る。
　うるち米商品強化の一環。

　今期は、「岩塚の黒豆せんべい」「味しらべ」「田舎のおかき」「大袖振豆もち」「THEひとつまみ」「ふわっと」のトップ6ブランドと「きなこ餅」「バター餅」「新潟ぬれおかき」「新潟ぬれせんべい」に特化することを一丁目一番地に置きながら、うるち米商品を成長領域として位置づけ、売上（新会計基準適用）300億円の大台突破を目指す。

　このうち「味しらべ」の今期の動きとしては、5月に「くちどけ味しらべ メロン味」と「味しらべ梅味」を期間限定で発売開始した。

　「くちどけ味しらべ」は、サクッととろけるような食感を打ち出すべく、通常の「味しらべ」よりも生地を薄くして焼き上げている。

　おせんべい×フルーツの新感覚の組み合わせとなるメロン風味の「くちどけ味しらべ メロン味」は、リラックスタイムに好適なものとして開発された。

　一方、「味しらべ梅味」は毎年好評を博している期間限定商品。紀州産の梅を梅風味シーズニング中の梅肉パウダーに使用し「酸っぱさと甘さの絶妙なバランスで後引く味わいになっている」（岩塚製菓）という。

「ふわっと のり塩味」
「ふわっと のり塩味」

　そのほかトップ6の動きとしては今年発売25周年の「ふわっと」から期間限定商品「ふわっと のり塩味」が4月に投入された。

　「ふわっと」は、軽いスナックのような食感が好評で、馬鈴薯不足を背景とするスナック需要にも応え好調に推移している。
　「ふわっと のり塩味」は、あおさと青のり特有のうま味とコクを塩で引き立たせ、シンプル でクセになる味わいに仕立てられている。

関連記事

インタビュー特集

輸出向け食品検査に絶対の強み 国によって異なる規制にトータル対応 SGSジャパン

審査
　SGSはスイスに本...

ごま・きな粉の真誠 冨田博之社長 新領域への挑戦果敢に 「おつまみ」で新たな売場開拓

乾麺・乾物
ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）の25年12月期連結売上高は104億6100万円となった。前年をやや割り込んだものの、価格改定や相場変動で一部原料ごまの価格が軟化したことなどから粗利が改善、営業増益とした。

生産現場が潤う農業を 安定供給と安定価格実現 アムハイドロ・パシフィック ポール・マイルズ社長

野菜
気候変動や耕作地の減少、後継者不足など農業が抱える課題は多い。農作物を扱う流通・小売業にとっても、天候に左右されやすい不安定な供給量とそれに合わせた価格の変動など、問題点はいくつも挙げられる。

“お米の新たな発酵食品” 代替肉CoMeat®需要創出に挑む 跡部季子取締役

PBF
プロテインクライシスが叫ばれる昨今、キノコなど糸状菌から作られる代替肉（マイコプロテイン）が注目を集めている。2021年設立のアグロルーデンス（佐賀清崇社長）は、お米と麹で作った新たな発酵食品CoMeat®を展開。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。