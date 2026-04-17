〈これで売れました！〉太子食品工業 「東北そだち中粒40g×3」 産地価値を再構築

「ALL東北」を打ち出したブランド刷新で、トータル売上は前年比200％超。産地価値の再構築に成功した。ラインアップは納豆・豆腐・油揚げの計8品。同商品は東北の伏流水で大豆の旨味を引き出したまろやかな味わい。
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「ALL東北」を打ち出したブランド刷新で、トータル売上は前年比200％超。産地価値の再構築に成功した。ラインアップは納豆・豆腐・油揚げの計8品。同商品は東北の伏流水で大豆の旨味を引き出したまろやかな味わい。