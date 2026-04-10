味の素 「なでしこ」銘柄に選定 食品業界からは5年連続

味の素は、女性活躍推進に優れた上場企業を選出する「なでしこ銘柄」に選定された。

経済産業省と東京証券取引所が共同で平成24年度より実施しているもの。味の素は2018年に取締役がトップの女性人財の育成委員会を設置し、2020年度から女性初級管理職・一般職向け育成支援策を推進。今回も多面的で継続した取り組みが評価されたことによるもので、今回は平成29・30年度、令和3・4・5・6年度に続く7度目の選定（令和元年・2年度は「準なでしこ」選定）となる。