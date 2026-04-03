メルシャン ワイン約30品を値上げ 9月1日から

メルシャンはワインの一部商品を値上げする。9月1日納品分から、現行の出荷価格を1～8％程度引き上げる。

原材料や物流費、包材費などの高騰に対応しきれず、やむなく決めた。対象は国内製造ワイン「ビストロ」「おいしい酸化防止剤無添加ワイン」、輸入ワイン「フロンテラ」など約30品目。