Mizkan 2026年度の取り組み

・飲料、麺需要に注力　新しい価値の創造も
・納豆、ぽん酢が需要獲得
・「フルーティス」全面刷新
・若年・単身向けの提案も

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。

食品新聞本紙・電子版の詳細はこちらより

関連記事タグに関連する記事を表示しています