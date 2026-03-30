令和の米騒動が鎮静化 明るい兆しも予断許さず

・懸念材料はもち米の高騰

・収益改善と需要創造に各社邁進

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・2026年米菓メーカー売上ランキング

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〈各社の戦略〉亀田製菓・三幸製菓・岩塚製菓・もち吉・栗山米菓・ぼんち・天乃屋・越後製菓・丸彦製菓・マスヤ・阿部幸製菓・金吾堂・ひざつき製菓・ホンダ製菓・三州製菓・木村グループ本社・タジマヤ

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