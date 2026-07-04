亀田製菓、「亀田の柿の種」「ハッピーターン」など42品価格改定　10月1日納品分から

亀田製菓は6月23日、「亀田の柿の種」「ハッピーターン」「亀田のつまみ種」「技のこだ割り」など42品を10月1日納品分から価格改定すると発表した。

フィルム包材や原材料の高騰に加え、物流費や人件費の上昇を受けた措置。中東情勢も踏まえた動きとなる。

店頭での想定改定率は3～17％の上昇を見込む。