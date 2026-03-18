飲料版

・味の素AGF 「ブレンディ」ポーション絶好調　初のTVCM放映など価値伝達で
・ネスレ日本「ネスカフェ アイスブレンド」に手応え　若年層を獲得、昨夏「ゴールドブレンド」に次ぐ2番目の売上を記録

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