・味の素AGF 「ブレンディ」ポーション絶好調 初のTVCM放映など価値伝達で

・ネスレ日本「ネスカフェ アイスブレンド」に手応え 若年層を獲得、昨夏「ゴールドブレンド」に次ぐ2番目の売上を記録

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