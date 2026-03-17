加工食品調味料・カレー類日本アクセス 新商品グランプリ2026春夏 「リケンのノンオイル かけちゃえエスニック」
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日本アクセス 新商品グランプリ2026春夏 「リケンのノンオイル かけちゃえエスニック」

調味料・カレー類
日本アクセス 新商品グランプリ2026春夏 「リケンのノンオイル　かけちゃえエスニック」

　日本アクセスは「新商品グランプリ2026春夏」の結果を公表した。グランプリには、理研ビタミン「リケンのノンオイルかけちゃえエスニック」が選ばれた。各部門1位およびトレンド、新設したネーミング賞・パッケージ賞は次の通り。

　【グランプリ／加工食品】「リケンのノンオイルかけちゃえエスニック」（理研ビタミン）【飲料】「至福のごほうび 豆乳飲料白桃アールグレイ」（キッコーマンソイフーズ）【冷蔵食品（洋日配）】「wellbeans ノンバターホワイト」（伊藤忠商事）【冷蔵食品（和日配）】「国産刻み紅しょうが」（新進）【冷凍食品】「くちどけフローズン洋梨」（アヲハタ）【アイス】「明治ブルガリアフローズンヨーグルトデザート白桃」（明治）【トレンド賞】加工食品「サクサクたんぱく」（マイセンファインフード）▽飲料「UCC TOTONOU by BLACK無糖 PET500㎖」（UCC上島珈琲）▽冷蔵食品／洋日配「凍らせて食べるチチヤスヨーグルト」（チチヤス）▽冷蔵食品／和日配「流水麺サラダパスタつるりーに1食」（シマダヤ）▽冷凍食品「かけるだけ洋食ライス シュクメルリ風チキンクリームライスの具」（ハインツ日本）▽アイス「トッピンぎゅ～！」（赤城乳業）【パッケージ賞】「くちどけフローズンいちご」（アヲハタ）【ネーミング賞】「俺が好きなうすーくて、ちーちゃいやつ。ホットケーキミックス」（昭和産業）

　　　　◇ ◇
　
　「新商品グランプリ2026春夏」は93品（加食31、飲料17、洋日配8、和日配7、冷食20、アイス10）がエントリー。日本アクセス公式LINEアカウント登録の一般消費者120人が審査員を務め、東西の展示会でエントリー商品を試食審査。価格・味・量・利便性・トレンド性を総合的に評価した。日本アクセスでは、同グランプリを活用した店頭販促、TikTokでの情報発信により、市場の活性化に貢献する。

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