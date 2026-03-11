寺岡精工 はかり機能で不正防止 フルセルフのリスク低減

寺岡精工はこのほど、惣菜などパック商品のスキャン飛ばしを防ぐセルフレジシステム「はかりセルフ」を発表した。
バーコードをスキャンした商品の登録重量と実際に計量された重量の整合性を確認し、不正を検知する。
商品を重ねてスキャンしたり、異なる商品のバーコードに張り替えたりするなど、セルフレジで発生しやすい不正のリスクを削減できる。
5月の発売に先駆けてスーパーマーケット・トレードショー2026で初披露した。
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寺岡精工はこのほど、惣菜などパック商品のスキャン飛ばしを防ぐセルフレジシステム「はかりセルフ」を発表した。
バーコードをスキャンした商品の登録重量と実際に計量された重量の整合性を確認し、不正を検知する。
商品を重ねてスキャンしたり、異なる商品のバーコードに張り替えたりするなど、セルフレジで発生しやすい不正のリスクを削減できる。
5月の発売に先駆けてスーパーマーケット・トレードショー2026で初披露した。