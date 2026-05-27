日本気象協会 biz tenki
その他機械・資材分別廃棄可能な紙製ボトル試...

分別廃棄可能な紙製ボトル試用開始 ワイン充填し実用性・有効性検証 富士特殊紙業×山梨大学

機械・資材
環境対応型紙製ボトル「ēfbottle®（エフボトル）」
環境対応型紙製ボトル「ēfbottle®（エフボトル）」

　食品パッケージ製造・販売の富士特殊紙業（＝フジトク、愛知県瀬戸市）は、山梨大学が取り組んでいる「シン・山梨大学ワインプロジェクト」のワイン用容器として、紙とプラスチックパウチを組み合わせた分別廃棄可能な環境対応型紙製ボトル「ēfbottle®（エフボトル）」を提供、一部試用を開始した。

　同取り組みでは、持続可能なワインづくりへの新たなアプローチの一環として、環境負荷低減が期待される「ēfbottle®」にワインの実充填を行い、その実用性や有効性を検証。脱炭素社会および循環型社会の実現に向けた開発、改善に継続的に取り組んでいる。

　今回充填したのは、令和7年産の果実酒で甲州種とマスカットベーリーA種の750㎖・各30本（非売品）。従来のガラス製ボトルとの比較を行っていく。

　「ēfbottle®」は、フジトクのほか複数企業が参画し開発を行った、新しいコンセプトの液体用ボトル。紙とプラスチック製パウチを組み合わせることで、従来のガラス瓶やPETボトルよりも環境負荷を低減させるとともに、生活者にとっての使いやすさ・親しみやすさも追求した。

　外装には使用環境を考慮した耐水紙を使用し、内側に長期保存が可能な「プラスチック製口栓付きパウチ」を備えた構造。外側の紙と内側のプラスチック素材を一体化しないことで、使用後の分別廃棄や資源循環が容易となる。

　紙製ながらガラス瓶のような曲線的な形状を実現するとともに、ボトル全面に印刷できることから、ガラス瓶では表現できないデザイン性や紙パックにはない高い意匠性も兼ね備えている。

　山梨大学ワイン科学研究センターでは「地域から地球規模の社会課題に取り組み、100年後も持続可能なブドウ栽培・ワイン造りを山梨大学から提案する」というビジョンのもと、世界的ニーズに対応したワイン造りや気候変動に適応した持続可能なブドウ栽培の実現に挑戦。

　その具体的な取り組みとして、ブドウ栽培からワイン醸造、瓶詰め、エチケット（ラベル）デザイン、販売までを一貫して山梨大学で実施する「シン・山梨大学ワインプロジェクト」を令和5年度からスタートしている。

関連記事

インタビュー特集

輸出向け食品検査に絶対の強み 国によって異なる規制にトータル対応 SGSジャパン

審査
　SGSはスイスに本...

ごま・きな粉の真誠 冨田博之社長 新領域への挑戦果敢に 「おつまみ」で新たな売場開拓

乾麺・乾物
ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）の25年12月期連結売上高は104億6100万円となった。前年をやや割り込んだものの、価格改定や相場変動で一部原料ごまの価格が軟化したことなどから粗利が改善、営業増益とした。

生産現場が潤う農業を 安定供給と安定価格実現 アムハイドロ・パシフィック ポール・マイルズ社長

野菜
気候変動や耕作地の減少、後継者不足など農業が抱える課題は多い。農作物を扱う流通・小売業にとっても、天候に左右されやすい不安定な供給量とそれに合わせた価格の変動など、問題点はいくつも挙げられる。

“お米の新たな発酵食品” 代替肉CoMeat®需要創出に挑む 跡部季子取締役

PBF
プロテインクライシスが叫ばれる昨今、キノコなど糸状菌から作られる代替肉（マイコプロテイン）が注目を集めている。2021年設立のアグロルーデンス（佐賀清崇社長）は、お米と麹で作った新たな発酵食品CoMeat®を展開。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。