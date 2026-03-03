ヤマサ醤油 業務用ディップソース メニュー単価アップへ

ヤマサ醤油は業務用新商品として「やみつきディップソース」2品と「三角（ミカド）ホワイトコーラ」の計3品を2月18日から新発売。

「やみつきディップソース」は、付加価値によるメニュー単価アップ、他店との差別化をかなえるディップソース。簡易なオペレーションで、本格的、魅力的でリピートにつながるメニューを提供できる。客にも多彩な味種を選ぶ選択肢が増し、メニューの楽しみが広がるメリットがある。

上ぶたを開けると細口ノズルで、キャップを回して外すとたっぷりとかけられる。2通りの使用方法があり、用途に合わせた液量調整が容易。適度な粘度があり、液だれが抑えられるため、ディップ用途に加え、テイクアウトや中食、ブッフェ業態にも使用できる。

「トリュフ」（520gパック）は白トリュフオイルとマッシュルーム、黒トリュフ入りキノコソースによる高級感ある豊かな香りが特徴。りんご酢とワインビネガーの酸味、マッシュルームだしのうま味を加えた。「ハバネロチリ」（535gパック）はハバネロのピリッとした辛味とガーリックの香りとうま味が特徴。具材感と酸味を楽しめるピクルス、スパイシーで香り高いクミンを加えた。

「三角コーラ」シリーズは、客自身の手で好みの濃度に希釈して楽しめるドリンクベース。びんごと提供できるため、バックヤードの手間を削減できる。また、使い切りタイプのため、開封後の冷蔵保管も不要。客にも自分好みに仕上げるひと手間を通じ、オリジナルの味わいを楽しめるメリットがある。

炭酸で割るだけで、こだわりの味わいのドリンクになる。様々なアルコール、リキュール、シロップなどと組み合わせることで、多彩なアレンジドリンク、カクテル、モクテルを提供できる。三角形モチーフと和テイストを掛け合わせ、現代的エッセンスを加えたパッケージデザインも特徴だ。

「三角ホワイトコーラ」（50gびん）は「三角クラフトコーラ」（2024年春発売）に続く同シリーズの第2弾。これまでになかったドリンクベースで、甘酒、キダチアロエエキス、スパイスエキス（ケイヒ、ダイダイの皮、ナツメグ、コリアンダー）に、隠し味として醤油を加えた。やさしい甘み、やわらかな乳白色が特徴だ。