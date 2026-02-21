14.2 C
Tokyo
15.1 C
Osaka
2026 / 02 / 21 土曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

飲料系飲料サントリー、ペットボトルコーヒーでカフェ品質へ大きく前進　「クラフトボス 甘くないイタリアーノ」に新素材・新配合技術
KNOWLEDGE WORK 20260303

サントリー、ペットボトルコーヒーでカフェ品質へ大きく前進　「クラフトボス 甘くないイタリアーノ」に新素材・新配合技術

飲料
「クラフトボス 甘くないイタリアーノ」
「クラフトボス 甘くないイタリアーノ」

　サントリー食品インターナショナルは、ペットボトル（PET）コーヒー「クラフトボス 甘くないイタリアーノ」（以下、甘くないイタリアーノ）を外食のカフェ品質へ大きく前進させた。

　同商品は、そもそもカフェユーザーで甘くないラテを好む層に支持されており、2023年の発売開始から右肩上がりに成長を遂げている。

　今回、さらなる拡大を目指し、新素材と新配合技術を導入して中味に磨きをかけて2月24日にリニューアル発売される。

左からSBFジャパンブランドマーケティング本部の湯沢雅貴氏、SBFジャパン商品開発部の石井友喜氏
左からSBFジャパンブランドマーケティング本部の湯沢雅貴氏、SBFジャパン商品開発部の石井友喜氏

　2月5日、発表会に臨んだSBFジャパンブランドマーケティング本部の湯沢雅貴氏は、コーヒーを月1回以上飲む5000万人を対象とした同社調査を引き「PETコーヒーを飲まないが、コーヒーを常に飲んでいる方々は約2400万人。そのうち、甘くないPETラテの飲用意向者が約1100万人、『甘くないイタリアーノ』飲用経験者が200万人弱。このような開きを社内で議論したところ、ミルクの満足感に大きな課題があると判断した」と語る。

　ミルクの満足感を実現するにはミルク増量が一つの手となる。
　ただし、飲用乳の公正競争規約によると、ラテに欠かせない乳固形分が3％以上を占めるとPETでは対応できない乳飲料規格として扱われるためPETでのミルク増量には限りがある。

　同社はこのような壁を乗り越えるべく、2022年、乳原料と植物性素材をハイブリッドで使用する技術を編み出して「ミルキープレッソ」を発売した。

　今回、「ミルキープレッソ」で消費者から寄せられた「植物性素材由来の独特な香りがする」というネガティブ要素を解消するとともに乳の質感に近いコクを付与した。

　開発を担当したSBFジャパン商品開発部の石井友喜氏は「飲み応えのあるナチュラルなミルク感を実現した」と胸を張る。

新旧のミルクと「クラフトボス 甘くないイタリアーノ」の現行品（右上）とリニューアル品（左上）
新旧のミルクと「クラフトボス 甘くないイタリアーノ」の現行品（右上）とリニューアル品（左上）

　開発にあたっては、飲み応えのあるナチュラルなミルク感をまず規定し次に原料を探索。これにより編み出されたのがラテ専用ミルクとなる。

　ラテ専用ミルクは、新・乳素材と新・油脂配合技術を組み合わせて開発され、植物性素材由来の独特な香りは、新・乳素材の探索によって解消された。
　「出荷後、PETに光が当たることで植物っぽい香りが出てきてしまうため、その原因をいかに取り除くかという観点と、植物っぽい香りが出てきてしまったものをいかに抑えるかという観点でアプローチした」と振り返る。

　生乳を遠心分離などで分離・濃縮することを分画という。
　分画して製造される代表的なものにチーズやバター、脱脂粉乳などがある。新・乳素材もその1つで「日本の飲料では使用していないほどマイナーなもの」と述べる。安定調達や品質の安全性を踏まえて、生乳全体を隅から隅まで地道に探索したという。

　油脂についても「今まで実現できなかった生乳に含まれる乳の脂、生クリームのようなまろやかなコク感を実現するための新しい油脂を探した」と語る。

　新油脂は今後、他の商品にも使われる予定。ラテ専用ミルクの水平展開についても「まだ検討中だが、使っていきたい」との考えを明らかにする。

　ラテ専用ミルクに負けないようにコーヒーにもこだわった。

　自社焙煎工場との共同で「甘くないイタリアーノ」専用焙煎豆を立ち上げたほか、深煎りエスプレッソをゼロから見直して新たに配合して「カフェのラテユーザーの皆様がご満足いただけるような、豊かなミルク感を引き立たせるコーヒーの味わいを実現することができた」と力を込める。

　パッケージにも赤色の帯で強調してデザインされているラテ専用ミルクの表現は、今回のミルクの進化を伝えるべく議論を重ねて考案された。

　「クラフトボス」コーヒーシリーズの中で、「甘くないイタリアーノ」は「ブラック」「ラテ」双方で買い回りの傾向がみられるほか、PETコーヒーユーザー以外のカフェユーザーを取り込んでいる。

　湯沢氏は「PETコーヒーを飲んだことのない人も入ってきてリピート率も高い。どちらかというと奥行を獲得。つまり『クラフトボス』コーヒーシリーズ購入者あたりの購入点数のアップに寄与している。『ブラック』『ラテ』ユーザーの飲みたいものが変わったときの選択肢になりえている」との見方を示す。

関連記事

インタビュー特集

学生が育てるアーモンドの木 明日の社会へ価値循環 デルタインターナショナル×キャンポスブラザーズ

ナッツ・ドライフルーツ
アーモンドの世界的産地である米カリフォルニア州でも、トップクラスの供給量を誇るキャンポスブラザーズ社。日本の販売総代理店を務めるデルタインターナショナルでは、学生の手でアーモンドの木を育てて商品化することを目指す玉川大学の...

原点は休憩中に見上げたキウイ 全国で食材発掘、生産者と企業つなぐ サッポロビールの地域創生事業

トップニュース
　明治9年（1876年）、北海道で新たな産業を興すべく設立された「開拓使麦酒醸造所」をルーツとするサッポロビール。創業150周年を迎える今も、その“開拓”の精神は息づく。ビール会社としての枠にとらわれない発想力を武器に、事業領域拡張の最前線で奮闘する人物に迫った。一次産業を担う各地の生産者と企業のバイヤーをつなぎ、農林水産物の需要創出をサポートするサッポロビールの地域創生事業。その原点は、外食企業のコンサルティングを手がける部署で九州の拠点に配属されていた、一人の担当者のひらめきだった。

カキ養殖の展望を聞く〈前編〉 “殻付き”市場拡大 環境変化と効率化に対応 シーパジャパン・吉本剛宏社長

水産
瀬戸内海で養殖カキが甚大な被害を受け、生鮮市場だけでなく加工メーカーや流通にも影響が及んでいる。こうした中、従来の養殖方法とは異なるシングルシード養殖法が注目されている。

繋げる、繋げる、繋げる たこ焼きコミュニケーション足掛かりに TKO・木本武宏さんが次のフェーズへ

外食
STUDIO TAMUROはお笑いコンビ「TKO」木本武宏さんの活動拠点。木下さんの実妹・大岡真裕美さんが代表を務める「オフィスTAMURO」が運営し、トークライブや、YouTube番組作成スタジオとして利用してきた。昨年5月からは新たな活動として、毎月3日だけ営業する「たこ焼き店」がスタートした。

SST＝“サミットの仕事が楽しい”へ 新たな競争軸を作る 服部哲也社長

小売
――中期経営計画の進捗はいかがですか。― 服部　「良い×強い＝最強」という言葉を掲げた中期経営計画「頂（イタダキ）2025」は、最終年度を1年延長して26年度までとした。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ