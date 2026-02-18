神戸で「初午いなり」イベント 店頭通じ浸透、認知度高まる みすずコーポレーション

みすずコーポレーションは2月7、8の両日、神戸市の神戸ハーバーランドumieで2月11日の「初午（はつうま）いなりの日」にちなんだイベントを行った。

日本記念日協会にも登録され、いなり寿司を食べて福を招く日として量販店やコンビニ、寿司専門店などで浸透しつつある。

今回は特設会場を設け、いなりあげができるまでの工程が学べるトンネルや撮影スポット、景品が当たるガチャガチャなどを用意。近隣のアンパンマンこどもミュージアムや、ショッピングセンターを訪れた親子連れなどでにぎわった。

トンネルは原料の大豆を洗うところからスタート。搾ったり、固めたり、揚げたりする工程を目や手の感触を通して体験した。景品が当たるガチャガチャでは、同社の「おいなりさん」や新進の「寿司の素」などがプレゼントされた。「子どもたちにワクワクしてもらえるような仕掛けを用意した。イベントを通し、初午いなりの日を知ってもらうことが最も大事。当たった景品を持ち帰り、家で作って食べるきっかけにしてもらいたい」（小田切宏文経営企画室長）。

同社は、初午いなりの日を定着させる目的で10年ほど前から首都圏で同様のイベントを行い、昨年初めて関西で実施。大阪支店の磯島徹支店長は「ほとんどの量販店で『初午いなりの日』が認知されるようになった。惣菜にも広がっており販売のピークの一つになっている」と話していた。