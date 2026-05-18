日本気象協会 biz tenki
その他各種イベント・展示会・講演会FOOMA JAPAN 2...

FOOMA JAPAN 2026 過去最多1025社で堂々開催 フードテックの最新技術が集結 日本食品機械工業会

各種イベント・展示会・講演会
FOOMA JAPAN 2026 過去最多1025社で堂々開催 フードテックの最新技術が集結 日本食品機械工業会

　日本食品機械工業会は6月2～5日、東京都江東区有明の東京ビッグサイト西展示棟1～4ホール／東展示棟1～3、7・8ホールで、世界最大級の食品製造総合展「FOOMA JAPAN 2026」（事務局＝TEL03-6809-3745、www.foomajapan.jp）を開催する。

　食品業界では、人手不足の深刻化や食品ロス削減への対応などを背景に、生産体制の見直しや効率化が重要な課題になっている。この状況下、フードテックは国の成長戦略においても重要分野に位置付けられており、その実装を支える食品製造技術や食品機械への関心が高まっている。

　これを受け「The Shift is On.」をテーマに掲げて開催する同展では、自動化・省人化、AI・ロボット技術、フードテックなど次世代の食品製造を支える技術が集結。開催規模は過去最多の1025社が出展し、新規出展社も131社で7000超の展示ソリューションが展開する。
AI
　その展示構成は、食品製造・加工（菓子・パン、食肉・水産物、惣菜・調理食品、農産物、麺類、飲料・乳製品、その他食品、発酵・醸造、豆腐）25.8％、包装・充填15.1％、衛生対策・管理10.5％、設備機器・技術・部品9.6％、保管・搬送・移動6.3％、環境対策・省エネ・リサイクル5.8％、ロボット・IT・IoT・フードテック5.7％、計測・分析・検査5・7％、原料処理5.5％、スタートアップゾーン3.9％、鮮度管理・品質保持2.9％、エンジニアリング2.2％、情報サービス・団体1.0％となっている。

　今回は東展示棟の大規模修繕工事のため、変則的に西展示棟と東展示棟での開催になるが、オープンイノベーション拠点を西展示棟に開設。「スタートアップゾーン」では、イノベーティブなアイデアとテクノロジーを持つスタートアップ企業36社が出展。「Innovation Hub」は、研究から実装・事業化まで多彩な知と技術が融合し、新価値を共創する特別エリアになるなど見どころは多い。

関連記事

インタビュー特集

ごま・きな粉の真誠 冨田博之社長 新領域への挑戦果敢に 「おつまみ」で新たな売場開拓

乾麺・乾物
ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）の25年12月期連結売上高は104億6100万円となった。前年をやや割り込んだものの、価格改定や相場変動で一部原料ごまの価格が軟化したことなどから粗利が改善、営業増益とした。

生産現場が潤う農業を 安定供給と安定価格実現 アムハイドロ・パシフィック ポール・マイルズ社長

野菜
気候変動や耕作地の減少、後継者不足など農業が抱える課題は多い。農作物を扱う流通・小売業にとっても、天候に左右されやすい不安定な供給量とそれに合わせた価格の変動など、問題点はいくつも挙げられる。

“お米の新たな発酵食品” 代替肉CoMeat®需要創出に挑む 跡部季子取締役

PBF
プロテインクライシスが叫ばれる昨今、キノコなど糸状菌から作られる代替肉（マイコプロテイン）が注目を集めている。2021年設立のアグロルーデンス（佐賀清崇社長）は、お米と麹で作った新たな発酵食品CoMeat®を展開。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。