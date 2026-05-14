日本気象協会 biz tenki
その他各種イベント・展示会・講演会9月の完全GMP義務化に向...

9月の完全GMP義務化に向け 勉強会開催でサプライヤー支援 CRN JAPAN

各種イベント・展示会・講演会
9月の完全GMP義務化に向け 勉強会開催でサプライヤー支援 CRN JAPAN

　日本栄養評議会は今月25日に特別勉強会（Webセミナー）を開催する。特別勉強会は今年9月に完全施行となる機能性表示食品のGMP義務化に関する最新動向をまとめ、事業者にとって具体的な対応が分かりにくい課題を説明するほか、原材料設計時の品質・安全性確保の手順を解説する。

　同評議会は先月、GMP義務化に関する特別セミナーを「健食原料・OEM展2026」で実施しているが、原料サプライヤーをはじめ関係者の関心が高く、当日は会場キャパシティを上回る参加者があったため、今回のWebセミナーの実施となった。

　講演では「2026 年版 健康食品原材料標準書（第9版）」「原材料に関する安全性のチェックリスト」について概要を解説する予定だ。

詳細は以下の通り。

▽主催＝日本栄養評議会（CRN JAPAN）　 後援＝健康食品産業協議会(JAOHFA)

▽日時＝2026年5月25日14時00分～16時30分

▽講演テーマ＝ 「GMP工場での受入原料に求められるもの」 ～原材料に関する安全性のチェックリストの解説～、 「GMP工場での受入原料に求められるもの」。

▽実施形態＝Webセミナー（Zoomウェビナー）

▽ 参加費＝日本栄養評議会会員 無料 、 非会員5千円/人 。

▽申込方法＝15日までに URL： https://forms.gle/ZMySaJeMomdMvd9D6　から申し込み。振込確認後視聴URLを送付する。

関連記事

インタビュー特集

ごま・きな粉の真誠 冨田博之社長 新領域への挑戦果敢に 「おつまみ」で新たな売場開拓

乾麺・乾物
ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）の25年12月期連結売上高は104億6100万円となった。前年をやや割り込んだものの、価格改定や相場変動で一部原料ごまの価格が軟化したことなどから粗利が改善、営業増益とした。

生産現場が潤う農業を 安定供給と安定価格実現 アムハイドロ・パシフィック ポール・マイルズ社長

野菜
気候変動や耕作地の減少、後継者不足など農業が抱える課題は多い。農作物を扱う流通・小売業にとっても、天候に左右されやすい不安定な供給量とそれに合わせた価格の変動など、問題点はいくつも挙げられる。

“お米の新たな発酵食品” 代替肉CoMeat®需要創出に挑む 跡部季子取締役

PBF
プロテインクライシスが叫ばれる昨今、キノコなど糸状菌から作られる代替肉（マイコプロテイン）が注目を集めている。2021年設立のアグロルーデンス（佐賀清崇社長）は、お米と麹で作った新たな発酵食品CoMeat®を展開。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。