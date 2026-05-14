9月の完全GMP義務化に向け 勉強会開催でサプライヤー支援 CRN JAPAN

日本栄養評議会は今月25日に特別勉強会（Webセミナー）を開催する。特別勉強会は今年9月に完全施行となる機能性表示食品のGMP義務化に関する最新動向をまとめ、事業者にとって具体的な対応が分かりにくい課題を説明するほか、原材料設計時の品質・安全性確保の手順を解説する。

同評議会は先月、GMP義務化に関する特別セミナーを「健食原料・OEM展2026」で実施しているが、原料サプライヤーをはじめ関係者の関心が高く、当日は会場キャパシティを上回る参加者があったため、今回のWebセミナーの実施となった。

講演では「2026 年版 健康食品原材料標準書（第9版）」「原材料に関する安全性のチェックリスト」について概要を解説する予定だ。

詳細は以下の通り。

▽主催＝日本栄養評議会（CRN JAPAN） 後援＝健康食品産業協議会(JAOHFA)

▽日時＝2026年5月25日14時00分～16時30分

▽講演テーマ＝ 「GMP工場での受入原料に求められるもの」 ～原材料に関する安全性のチェックリストの解説～、 「GMP工場での受入原料に求められるもの」。

▽実施形態＝Webセミナー（Zoomウェビナー）

▽ 参加費＝日本栄養評議会会員 無料 、 非会員5千円/人 。

▽申込方法＝15日までに URL： https://forms.gle/ZMySaJeMomdMvd9D6 から申し込み。振込確認後視聴URLを送付する。