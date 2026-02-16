ダノンジャパン スイーツヨーグルト販路拡大 チーズ×蜂蜜の新味登場

ダノンジャパンは、デザートヨーグルトシリーズ「ダノン 大人の賢いスイーツヨーグルト」の新フレーバー「チーズフロマージュ＆ハニー」を、2月2日からコンビニエンスストアで先行発売し、2月9日から全国のスーパーマーケットで展開している。スイーツ性とカロリー設計を両立させた商品で、ヨーグルトの新たな喫食シーンを提案する。

昨年11月からコンビニエンスストアや会員制ストアで限定販売してきた「ショコラフォンデュ」は好評を受け、2月9日より順次、全国のスーパーマーケットへ販路を拡大する。

同シリーズは「甘いものを楽しみたいが、カロリーは抑えたい」といったニーズを背景に、昨年11月に立ち上げた。ヨーグルトと贅沢なソースを組み合わせたデザート性と1個当たり100k㎈という設計が特徴。

新商品の「チーズフロマージュ＆ハニー」は、拡大が続くチーズデザートとはちみつヨーグルトを組み合わせた、市場にない商品として投入する。ヨーグルトは酸味を抑え、ソースとの相性を重視したなめらかな味わいに仕上げた。

マーケティング部シニアブランドマネージャーの高木綾香氏は、「ヨーグルトは朝食のイメージが強いが、本商品は家事の合間や仕事終わりなど、くつろぐ時間にも食べてほしい」と説明した。

市場環境については「機能性ヨーグルトなど競争が激化する一方、スイーツ市場は右肩上がりで推移。スイーツとヨーグルトの価値を掛け合わせた分野には、まだ伸び代がある」（新井鈴香ブランドPRマネージャー）と期待を込める。

価格はオープンだが、日常的に購入しやすい価格帯を意識したとし、コンビニエンスストアでは150円前後で販売されているケースが多い。ヨーグルトの喫食習慣がなかった若年層の取り込みも期待がかかる。当日は「ショコラフォンデュ」を使ったバレンタイン向けアレンジレシピの実演も行われた。