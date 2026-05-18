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マリンフード商品で楽しい食生活投稿 第5期アンバサダー募集開始

乳製品・アイスクリーム
マリンフード商品で楽しい食生活投稿 第5期アンバサダー募集開始

　マリンフードは、第5期となる今年度の「＃マリンフードアンバサダー」の募集を開始した。同アンバサダーは同社商品を使用した楽しい食生活投稿が主な活動で、応募期間は5月1～31日までの1か月間で、応募者から5人を決定する。活動期間は6月10日～27年6月9日の1年間で、アンバサダーには「様々な活動特典を用意」（同社）している。

　主な活動は、同社の商品を日々の食生活で楽しみ、その様子をSNS等で発信するもの。対象者は、同社商品の普段からの愛用者をはじめ、まだ使ったことはないが興味を持っている、毎日の料理を時短でおいしく楽しみたい、おいしいものが好きなど、アクティブに活動を楽しめる人。

　同社は「アンバサダーの皆さまと一緒に簡単でおいしく、アレンジ豊富なマリンフード商品を発信していくことで、お客様に毎日の料理のヒントを発信していきたい」とするとともに、アンバサダーの意見を商品開発などに生かし、消費者ニーズに沿った展開を目指していく。同アンバサダーは22年3月から応募を開始し、これまで合計21人が日々マリンフードの商品を使った料理などを発信してきた。

　同社が求める投稿は、「簡単！おひとり様レシピ」「子どもや家族で食べるレシピ」「手作りスイーツ・パン」「アレルギーフリーレシピ」の他、「レシピや食べている様子の動画投稿」など、自身のライフスタイルにあった内容。

　活動特典は年4回のマリンフード商品セット、自身やフォロワー、知り合いが利用できるオンラインショップ特別クーポンの案内などが届く。

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