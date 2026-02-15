「アルフォートミニチョコレート」など14品を4月から順次値上げ ブルボン

ブルボンは2月2日、「アルフォート ミニチョコレート」など14品を4月から順次、価格改定すると発表した。

世界的な需要拡大や天候不順等に加え不安定な世界情勢の長期化により、原料価格の上昇、資材関係費やエネルギーコストなどの諸経費の高止まりの状況が続いていることを受けた動き。

改定率は約5.1～12.4％。4月1日の出荷分から11品、4月7日の出荷分から3品を改定する。